Бензин за прошлую неделю подорожал на 34 копейки

Средняя цена литра бензина на заправках в России за минувшую неделю (28 января - 3 февраля) выросла на 34 копейки - до 44,1 рубля. Аи-92 теперь стоит 41,82 рубля, Аи-95 - 45,1 рубля, Аи-98 - 50,87 рубля, дизель - 47,15 рубля (последние два вида подешевели).

Рост цен зафиксирован в пяти региональных центрах, больше всего - в Тюмени (2,2 процента). Снижение цен произошло в 13 центрах, больше всего - в Иркутске, Магадане и Кызыле (0,9-2,1 процента). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость не изменилась, следует из подсчетов Росстата.

С 1 января этого года в России выросла базовая ставка НДС с 18 до 20 процентов, из-за чего в рамках соглашения между нефтяными компаниями и правительством операторам сетевых АЗС разрешили поднять стоимость литра топлива максимум на 1,7 процента, что равно счетному вкладу повышения НДС в конечную стоимость топлива.

Всего с начала года бензин, по данным Росстата, подорожал на 0,7 процента, дизель - на 1,2 процента, то есть рост НДС не был полностью заложен нефтяниками в конечную цену. Если бы перенос состоялся полностью, то в среднем топливо подорожало бы на 75 копеек.