Бензин за прошлую неделю подорожал на 34 копейки

Рост цен зафиксирован в пяти региональных центрах, больше всего - в Тюмени (2,2 процента). Снижение цен произошло в 13 центрах, больше всего - в Иркутске, Магадане и Кызыле (0,9-2,1 процента). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость не изменилась, следует из подсчетов Росстата.
С 1 января этого года в России выросла базовая ставка НДС с 18 до 20 процентов, из-за чего в рамках соглашения между нефтяными компаниями и правительством операторам сетевых АЗС разрешили поднять стоимость литра топлива максимум на 1,7 процента, что равно счетному вкладу повышения НДС в конечную стоимость топлива.
Всего с начала года бензин, по данным Росстата, подорожал на 0,7 процента, дизель - на 1,2 процента, то есть рост НДС не был полностью заложен нефтяниками в конечную цену. Если бы перенос состоялся полностью, то в среднем топливо подорожало бы на 75 копеек.