Симпозиум литераторов в Минске стал площадкой для укрепления отношений

"Площадкой для укрепления миролюбивых и добрососедских отношений" назвал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич традиционный международный симпозиум литераторов "Писатель и время". Он проводится в белорусской столице на полях XXVI Минской книжной выставки-ярмарки , открывшейся накануне. В пятый раз, сообщает БЕЛТА , в стране собрались писатели из разных стран: Беларуси, России, Азербайджана, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции.

Министр выразил особую признательность своим коллегам из Союзного государства, которые прибыли в этом году из Москвы, Санкт-Петербурга, из других регионов РФ во главе с председателем правления Союза писателей РФ Николаем Ивановым. Россия, напомнил он, является центральным экспонентом книжной выставки-ярмарки.

"Традиция нашего симпозиума выросла из тех круглых столов, которые проходят в рамках Дня белорусской письменности в сентябре каждого года, начиная с 2007-го. Когда мы задумывались о целях симпозиума, мы надеялись на то, что он станет площадкой для миролюбивых добрососедских отношений в гуманитарной сфере, области культуры, литературы, искусства", - подчеркнул Александр Карлюкевич.

По его словам, круглый стол и симпозиум помогают соединиться переводчикам разных стран. "Таким образом мы переходим от разговоров об разъединенности к делам, ведущим к единению, консолидации и осмыслению того, что мы должны быть вместе. А нашим помощником в достижении благих намерений должно являться художественное слово", - добавил министр.

Стоит добавить, что традиционная Минская книжная выставка-ярмарка проходит под слоганом "Больше, чем книги" с 6 по 10 февраля. На ее площадке представлено более 400 экспонентов от 37 стран.

