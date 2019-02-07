Собаки помогли транспортной полиции раскрыть в 2018 году 1451 преступление

Незаменимыми помощниками транспортных полицейских при проведении профилактических мероприятий являются служебно-розыскные собаки. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг начальник главного управления на транспорте (ГУТ) МВД России Дмитрий Шаробаров.

В прошлом году, по его словам, служебные собаки помогли раскрыть 1451 преступление, в том числе обнаружить 33 единицы оружия, более 10 кг взрывчатых веществ и 2133 боеприпаса. Более 198 кг перевозимых наркотических средств также удалось разыскать только благодаря собачьему нюху.

Кроме того, по словам Дмитрия Шаробарова, к обеспечению правопорядка на транспорте активно привлекаются общественные формирования. В 2018 году в этой работе приняли участие более 35 тысяч общественников.

Ранее начальник транспортного главка МВД назвал самый криминальный вид транспорта.