СССР рассматривал вариант передачи Японии части южных Курил?

Советский Союз рассматривал вопрос о передаче Японии части южных Курил в 1955 году еще до начала официальных переговоров о нормализации отношений между странами .

Москва допускала передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи при условии, что на территории Страны восходящего солнца не появится иностранных военных баз, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на секретный документ ЦК КПСС от 2 июня 1955 года.

Бумага носит название "Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений".

Советские власти опасались, что Вашингтон будет использовать японское государство против СССР и намеревалось проводить линию на "на прочное улучшение отношений" с Токио.

"Нам необходимо предпринять меры, направленные на усиление влияния Советского Союза в Японии и на ослабление политических и экономических позиций таких стран, как США, используя при этом стремление самой Японии к экономической и политической самостоятельности", - сказано в документе. Там также говорится, что Москва может пойти на передачу Токио острова Шикотан и гряды Хабомаи при условии, "если Япония примет обязательство не предоставлять свою территорию для размещения иностранных военных баз".

Напомним, что в июне 1955 года в Лондоне стартовали советско-японские переговоры о нормализации отношений между Токио и Москвой. В результате 19 октября 1956 года стороны подписали Совместную советско-японскую декларацию, которая положила конец состоянию войны между СССР и Японией.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить двусторонний диалог по проблеме заключения мирного договора на основе указанной декларации. Очередная встреча лидеров государств состоится в конце июня в японской Осаке, где пройдет саммит G20.