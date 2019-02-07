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07.02.2019 07:26

СССР рассматривал вариант передачи Японии части южных Курил?

Текст: Александр Ленин

Советский Союз рассматривал вопрос о передаче Японии части южных Курил в 1955 году еще до начала официальных переговоров о нормализации отношений между странами.

Москва допускала передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи при условии, что на территории Страны восходящего солнца не появится иностранных военных баз, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на секретный документ ЦК КПСС от 2 июня 1955 года.

Бумага носит название "Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений".

Фото: Dr. Igor Smolyar/NOAA/NODC
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Советские власти опасались, что Вашингтон будет использовать японское государство против СССР и намеревалось проводить линию на "на прочное улучшение отношений" с Токио.

"Нам необходимо предпринять меры, направленные на усиление влияния Советского Союза в Японии и на ослабление политических и экономических позиций таких стран, как США, используя при этом стремление самой Японии к экономической и политической самостоятельности", - сказано в документе. Там также говорится, что Москва может пойти на передачу Токио острова Шикотан и гряды Хабомаи при условии, "если Япония примет обязательство не предоставлять свою территорию для размещения иностранных военных баз".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Напомним, что в июне 1955 года в Лондоне стартовали советско-японские переговоры о нормализации отношений между Токио и Москвой. В результате 19 октября 1956 года стороны подписали Совместную советско-японскую декларацию, которая положила конец состоянию войны между СССР и Японией.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить двусторонний диалог по проблеме заключения мирного договора на основе указанной декларации. Очередная встреча лидеров государств состоится в конце июня в японской Осаке, где пройдет саммит G20.

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