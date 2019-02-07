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У режиссера "Богемской рапсодии" отобрали номинацию на премию BAFTA

Новости
    07.02.2019, 16:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

У 53-летнего американского режиссера, сценариста и продюсера Брайна Сингера, успевшего до того, как его уволили, снять большую часть байопика Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия", отобрали номинацию на BAFTA.

Как передает BBC, Британская академия кино- и телевизионных искусств исключила обвиненного в педофилии режиссера из списка претендентов на получение "британского "Оскара" - именно из-за обвинений в гомосексуальном буйстве.

"В свете очень серьезных обвинений BAFTA проинформировала Брайана Сингера, что его номинация за "Богемскую рапсодию" была отменена с этого момента", - сказано в заявлении британских киноакадемиков. Подчеркивающих, что все то, в чем Сингера обвинили, - "абсолютно неприемлемо", так как является несовместимым с ценностями, постулируемыми BAFTA.

Фото: kinopoisk.ru
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И принятое решение останется без изменений до того момента, как будет доказана невиновность режиссера. Который все претензии к нему решительно отвергает. Полагая хулителей гомофобами.

При этом акцентировано, что из номинантов убран только Сингер, в то время как номинации самого фильма и других членов команды картины по-прежнему в силе.

BAFTA - независимая организация, поддерживающая, развивающая и пропагандирующая кино. Академия была образована в 1947 году.

Очередная церемония вручения премии состоится 10 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

Ранее стало известно, что "Богемская рапсодия" была исключена из списка номинантов на награду ЛГБТ-организации ГЛААД, также из-за обвинений, выдвинутых в отношении режиссера.

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