Режиссер "Богемской рапсодии" назвал своих обвинителей гомофобами

Американский режиссер, продюсер и сценарист Брайан Сингер ответил на очередное разоблачение в СМИ, где его вновь обвинили в серийном растлении мужеполых подростков.

Напомним: объемный и обстоятельный материал был опубликован сразу после того, как стало известно, что байопик Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" претендует на "Оскар" по пяти номинациям. Тогда как Сингер - человек, снявший приблизительно две трети данной картины. До того, как его оттуда выгнали.

Изобилующая нажористыми подробностями статья приводит рассказы четырех мужчин, утверждающих, что Сингер домогался их, занимался с ними сексом и принуждал к таковому во времена, когда все его жертвы еще не достигли совершеннолетия и пребывали в возрасте от тринадцати до семнадцати лет.

Режиссер статью полагает лживыми и клеветническими нападками. О чем пишет Deadline, ссылаясь на заявление представителя вероятного педофила.

Как отметил Сингер, материал был написан явно гомофобски настроенным журналистом, который, уточняет режиссер, начиная с 1997 года странно им одержим. По словам Сингера, изначально текст предназначался к публикации в журнале Esquire, который "после тщательной проверки фактур" от этой идеи отказался. Но издание The Atlantic оказалось не столь разборчивым. Из-за чего Сингеру теперь грустно. Поскольку он считает, что The Atlantic "опустился до уровня журналистского бесчестия".

И "неудивительно, что благодаря "Богемской рапсодии", удостоенной множества наград, этот гомофобный плевок появился - момент выбран удачно", - проницательно анализирует режиссер.

Ранее сообщалось, что в занятиях сексом с несовершеннолетним была уличена актриса и режиссер Азия Ардженто, главная хулительница Вайнштейна. Сперва отпиравшаяся, но после того, как всплыли неоспоримые доказательства, бросившаяся утверждать, что молодой актер ее изнасиловал. В то время как юноша красочно настаивает на обратном.

Меж тем Вайнштейн недавно одержал в суде очередную победу.