Новости

Трейлер: трэш-комедия по Шекспиру с вульгарным енотом от студии Troma 15:50
Умер литовский режиссер Йонас Мекас, соратник Леннона, Оно и Уорхола 15:35
Режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в массовом растлении подростков 14:00
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото 13:13
Николас Кейдж сыграет главную роль в экранизации Лавкрафта 13:05

Режиссер "Богемской рапсодии" назвал своих обвинителей гомофобами

Новости
    24.01.2019, 17:38
Текст:   Олег Усков
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Американский режиссер, продюсер и сценарист Брайан Сингер ответил на очередное разоблачение в СМИ, где его вновь обвинили в серийном растлении мужеполых подростков.

Напомним: объемный и обстоятельный материал был опубликован сразу после того, как стало известно, что байопик Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" претендует на "Оскар" по пяти номинациям. Тогда как Сингер - человек, снявший приблизительно две трети данной картины. До того, как его оттуда выгнали.

Изобилующая нажористыми подробностями статья приводит рассказы четырех мужчин, утверждающих, что Сингер домогался их, занимался с ними сексом и принуждал к таковому во времена, когда все его жертвы еще не достигли совершеннолетия и пребывали в возрасте от тринадцати до семнадцати лет.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото

Режиссер статью полагает лживыми и клеветническими нападками. О чем пишет Deadline, ссылаясь на заявление представителя вероятного педофила.

Как отметил Сингер, материал был написан явно гомофобски настроенным журналистом, который, уточняет режиссер, начиная с 1997 года странно им одержим. По словам Сингера, изначально текст предназначался к публикации в журнале Esquire, который "после тщательной проверки фактур" от этой идеи отказался. Но издание The Atlantic оказалось не столь разборчивым. Из-за чего Сингеру теперь грустно. Поскольку он считает, что The Atlantic "опустился до уровня журналистского бесчестия".

И "неудивительно, что благодаря "Богемской рапсодии", удостоенной множества наград, этот гомофобный плевок появился - момент выбран удачно", - проницательно анализирует режиссер.

Ранее сообщалось, что в занятиях сексом с несовершеннолетним была уличена актриса и режиссер Азия Ардженто, главная хулительница Вайнштейна. Сперва отпиравшаяся, но после того, как всплыли неоспоримые доказательства, бросившаяся утверждать, что молодой актер ее изнасиловал. В то время как юноша красочно настаивает на обратном.

Меж тем Вайнштейн недавно одержал в суде очередную победу.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Молодого Тони Сопрано в приквеле "Сопрано" сыграет сын Гандольфини 23.01.2019
Умер легендарный советский оператор, номинант "Эмми" Валерий Никонов 23.01.2019
32-летний актер из "Тупой и еще тупее" загадочно умер на каникулах в Мексике 23.01.2019
Том Харди сыграет в сериале по Диккенсу от автора "Острых козырьков" 23.01.2019
⧣ Голливуд
Фото: Joel Ryan/ AP
Джонни Депп доказал, что не избивал Эмбер Херд телефоном 23.01.2019
Вышел новый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" 23.01.2019
"Черная пантера" получила семь номинаций на "Оскар" 22.01.2019
⧣ скандалы
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Появилось видео избиения Виторганом Богомолова 22.01.2019
Мединский пригрозил уголовным делом авторам фильма о Льве Яшине 22.01.2019
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак 22.01.2019
⧣ Брайан Сингер
Фото: kinopoisk.ru
Видео: как снимали концерт на "Уэмбли" для "Богемской рапсодии" 04.01.2019
"Богемская рапсодия": Фредди к вам придет без спроса 29.10.2018
Режиссера фильмов про "Людей Икс" обвинили в изнасиловании подростка 08.12.2017