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07.02.2019,  
12:11
Текст:  Светлана Цыганкова

"Умные" боеприпасы для "Терминаторов" испытают к концу 2020 года

Боевые машины поддержки танков "Терминатор" получат "умные" боеприпасы калибра 30 миллиметров с дистанционным подрывом. Их государственные испытания завершатся к концу 2020 года.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Об этом заявил Юрий Набоков, генеральный директор Нано-производственного объединения "Прибор", которое входит в концерн "Техмаш". Он подтвердил, что боеприпасы уже находятся в стадии государственных испытаний. На их завершение потребуется около двух лет, сообщает РИА Новости.

"РГ" уже писала о том, что разрабатываются боеприпасы с дистанционным подрывом. Сейчас же автоматическая пушка "Терминатора" использует снаряды с обычным контактным взрывателем. Он срабатывает при столкновении с преградой. Программируемый подрыв значительно расширит возможности орудия: оно сможет сверху поражать засевшую в окопах пехоту и сбивать беспилотники с ракетами.

Боевую машину поддержки танков "Терминатор" приняли на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений включает две 30-миллиметровые пушки 2А42, четыре противотанковые управляемые ракеты 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, два гранатомета АГС-17 и 7,62-миллиметровый модернизированный танковый пулемет Калашникова.

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