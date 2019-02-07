В России выросло количество аварий по вине нетрезвых водителей

Количество "пьяных" аварий в России по итогам 2018 года выросло. Но при этом заметно сократилось количество аварий, в которых водители отказались от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция подводит итоги прошлого года. И, наверное, впервые за довольно длительное время зафиксирован рост аварий по вине нетрезвых водителей. Впрочем, увеличение небольшое - всего на 1,2 процента по сравнению с 2017 годом. То есть таких ДТП произошло около 16,5 тысячи. Также на 1,4 процента увеличилось число раненых в таких ДТП - 22,3 тысячи человек. Число погибших осталось на уровне предыдущего года и составило 4 645 человек.

Однако наметилась новая тенденция. На 7,7 процента сократилось количество аварий, в которых водители отказались от прохождения медосвидетельствования, хотя, по мнению инспекторов, на то были все основания. Примечательно, что до этого количество отказов от медосвидетельствования из года в год росло. В прошлом году таких случаев зарегистрировано 3,7 тысячи. При этом на 16,5 процента сократилось число погибших в таких авариях и на 6,4 процента - число раненых.

Надо сказать, что отказ от медосвидетельствования был удобен нетрезвым водителям, пока ответственность за это не приравнивалась к управлению в нетрезвом состоянии. Да и потом он пользовался спросом, потому что доказательств того, что водитель был нетрезв нет. А то, что его наказали как пьяного - ни о чем не говорит. Однако, судя по всему, последние новации в этой сфере сделали свое дело. И водители предпочитают пройти всю процедуру, чем просто лишиться прав и 30 тысяч рублей - такой штраф предусмотрен за это нарушение вместе с лишением права управления.

И тем не менее, как подсчитали в Госавтоинспекции МВД России, практически в каждой восьмой дорожной аварии виновник был либо нетрезв, либо отказался от медосвидетельствования.

Всего в прошлом году в Госавтоинспекцию из судебных органов поступила информация о вынесении более 400 тысяч постановлений о лишении водителей права управления. Из них за управление в состоянии опьянения водительских удостоверений лишились более 195 тысяч человек. Суды вынесли также свыше 130 тысяч постановлений о лишении прав за отказ от медосвидетельствования. Для сравнения, в 2017 году судами вынесено 466,5 тысячи постановлений о лишении права управления. Из них за управление в пьяном виде 232 тысячи. А за отказ от медосвидетельствования - 147,6 тысячи.

Напомним, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.

Совершение аварии, в которой пострадали люди - это основанием для направления водителя на медосвидетельствование. Срок давности привлечения к ответственности за данное правонарушение составляет 1 год.

Кроме того, если водитель был лишен прав за управление в нетерзвом виде или отказ от медосвидетельствования, то вернуть удостоверение, после отбытия срока наказания, он сможет только после проверки знания Правил дорожного движения, уплаты в установленном порядке наложенных на него штрафов, а также предоставления медсправки на отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортом.