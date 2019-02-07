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В Россию официально пришел слайдер Xiaomi Mi MIX 3, названы цены

07.02.2019,  
22:04
Текст, фото:  Владимир Болотин
Компания Xiaomi представила в России новый флагманский смартфон Mi MIX 3. Устройство продолжает линейку Mi MIX, удостоенную престижных наград.
Фото: Владимир Болотин

Mi MIX 3 получил полноэкранный дисплеем с диагональю 6,39 дюймов без каких-либо вырезов. Экран выполнен по технологии Super AMOLED с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19.5:9.

Смартфон сделан в форм-факторе слайдера в керамическом корпусе. Механизм получил тщательно откалиброванные неодимовые магниты. По заверениям Xiaomi, телефон выдержит более 300 000 циклов открытия и закрытия. При этом функцию раскрытия смартфона можно настроить не только на активацию фронтальной камеры, но и, например, на ответ на входящий вызов, скрытие уведомлений или скриншот экрана.

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Mi MIX 3 получил двойную камеру 12 Мп + 12 Мп, которая получила 4-осевую оптическую стабилизацию и светочувствительные сенсоры для съемки при низкой освещенности. Также камера способна снимать видео в 4К и сверхзамедленное видео при 960 кадрах в секунду. Камера получила 103 балла в рейтинге DxOMark.

Фото: Владимир Болотин

Фронтальная камера также двойная - 24 Мп + 2 Мп. Она получила основной сенсор Sony IMX576 с технологией Super Pixel, которая объединяет четыре пикселя в один большой размером 1,8 мкм для большей четкости. 2-мегапиксельный сенсор отвечает за глубину и создание эффекта боке.

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Mi MIX 3 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 845. Устройство поддерживает Qi стандарт беспроводной зарядки (зарядное устройство мощностью 10 Вт идет в комплекте).

Смартфон Mi MIX 3 будет доступен в трех цветовых решениях: нефритовый зеленый, сапфировый синий и черный оникс. Стоимость продукта в конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ составит 44 990 рублей.

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