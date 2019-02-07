Видеоблогеры разбили джип в попытке научиться "зеркальному" вождению

Асимметрия в мелкой моторике ("зеркальное" письмо справа налево и т.д.) дается человеку в редких случаях, лишь после долгих упорных тренировок. Именно так, справа налево, "развернув" буквы по вертикальной оси на 180 градусов, вел свои дневники великий Леонардо да Винчи. Китаец Сяонань Сун виртуозно пишет картины как правой и левой рукой по отлельности, так и двумя одновременно, причем даже разные по сюжету рисунки. Медики говорят об удивительной пользе от таких опытов: слабо используемые полушария мозга начинают работать на полную мощь.

А можно ли такой же навык выработать в вождении автомобиля? Этим вопросом задались американские видеоблогеры The Hoonigans. Реально ли не просто перейти с правостороннего движения на "британское" левостороннее, а полностью переоборудовать рулевую колонку так, чтобы правый поворот баранки уводил машину вправо, а левый - вправо?

Казалось бы, что тут трудного - запомнить простую логику и вести машину "зеркально"? Ан нет, выработанная годами привычка оказалась сильнее: даже на привычной площадке автошколы изобразить простейшую "змейку" оказалось непросто. После нескольких неудачных заездов Hoonigans выполнили поистине катастрофический: девушка-водитель не справилась с управлением и перевернула джип вверх тормашками.

К счастью, обошлось без жертв, но стало совершенно очевидно, что развивать "зеркальную" моторику безопаснее на автосимуляторах.