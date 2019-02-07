Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Появились первые фото "заряженной" Lada Vesta для полицейских 10:47
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники России 06:15
Новая Toyota Corolla для России: свежая информация 06.02.2019
Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах 06.02.2019
07.02.2019 12:16
Рубрика: Видео

Видеоблогеры разбили джип в попытке научиться "зеркальному" вождению

Текст: Вадим Давыденко

Асимметрия в мелкой моторике ("зеркальное" письмо справа налево и т.д.) дается человеку в редких случаях, лишь после долгих упорных тренировок. Именно так, справа налево, "развернув" буквы по вертикальной оси на 180 градусов, вел свои дневники великий Леонардо да Винчи. Китаец Сяонань Сун виртуозно пишет картины как правой и левой рукой по отлельности, так и двумя одновременно, причем даже разные по сюжету рисунки. Медики говорят об удивительной пользе от таких опытов: слабо используемые полушария мозга начинают работать на полную мощь.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: как кататься на электросамокате с максимальным комфортом

А можно ли такой же навык выработать в вождении автомобиля? Этим вопросом задались американские видеоблогеры The Hoonigans. Реально ли не просто перейти с правостороннего движения на "британское" левостороннее, а полностью переоборудовать рулевую колонку так, чтобы правый поворот баранки уводил машину вправо, а левый - вправо?

Казалось бы, что тут трудного - запомнить простую логику и вести машину "зеркально"? Ан нет, выработанная годами привычка оказалась сильнее: даже на привычной площадке автошколы изобразить простейшую "змейку" оказалось непросто. После нескольких неудачных заездов Hoonigans выполнили поистине катастрофический: девушка-водитель не справилась с управлением и перевернула джип вверх тормашками.

К счастью, обошлось без жертв, но стало совершенно очевидно, что развивать "зеркальную" моторику безопаснее на автосимуляторах.

Видео: Как превратить Toyota Fortuner в крутой снегоуборщик
#видео #авто