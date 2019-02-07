Вышел дешевый смартфон Xiaomi на чистом Android. Его нельзя покупать

На днях Xiaomi представила очередной смартфон на чистом Android - Redmi Go. На первый взгляд аппарат выглядит привлекательно - базовый Android без дополнений, низкая цена. А как на самом деле?

Redmi Go. Фото: Xiaomi

На самом деле все довольно печально. Смотрите сами. Пятидюймовый экран с разрешением 1280x720 пикселей уместно смотрелся в бюджетной модели в 2015 году, но на дворе уже 2019 год. Люди уже научились различать пиксели и требуют все более высоких разрешений, хотя бы FullHD.

Основная камера на 8 мегапикселей, основная - на 5. Никакой стабилизации, никакого портретного режима, разрешение можно назвать сверхнизким. Добавьте к этому 1 (один!) гигабайт оперативной памяти и 8 (восемь) гигабайт постоянной с процессором Snapdragon 425, выпущенным в феврале 2016 года.

Создается ощущение, что на складе Xiaomi завалялось несколько контейнеров ненужных компонентов, которые не удалось использовать, и из них решили собрать вот такого вот слабосильного мутанта. Без сканера отпечатка пальца, кстати.

Спасти Redmi Go могла бы цена. Но не в этот раз. Аппарат будут продавать в Европе по 80 евро, или 6000 рублей. А теперь зайдите на "Яндекс.Маркет" или AliExpress, откройте все смартфоны Xiaomi и отсортируйте по возрастанию цены.

На первых местах окажутся Redmi 5A и Redmi 6A, которые стоят 5700-5900 рублей и при этом имеют куда более приятные характеристики - минимум 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт постоянной памяти.

Если добавить к этой сумме еще тысячу или полторы - можно обзавестись достойным Redmi 5 со сканером отпечатка пальца. А вообще смартфоны с 2/16 Гб памяти и дактилоскопическим датчиком (назовем это базовым набором) стоят в России от 5000 рублей.

Да, там не будет чистого Android. Но что такое Android Go Edition? Это, по отзывам многочисленных пользователей, означает лишь то, что сама оболочка будет работать плавно. За работу остальных приложений производитель ответственности не несет. О том, как будет тормозить тот же Facebook на одном гигабайте ОЗУ и маломощном процессоре, лучше не думать.

В общем, хорошая попытка, Xiaomi, но нет.