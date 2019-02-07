Вышел трейлер нового "Шафта" с Сэмюэлом Л. Джексоном

Юмор на тему ЗППП и гарлемской суровости, умеренное трюкачество, средней тяжести мордобой - тоже с юмором, и множество примелькавшихся черных лиц - в первом трейлере очередного продолжения-перезапуска легендарного боевика "Шафт" (Shaft).

Первый "Шафт", или "Детектив Шафт", один из самых известных блэкспло-фильмов, вышел в 1971-м. В нем энергичный и брутальный нью-йоркский частный детектив Джон Шафт, которого сыграл Ричард Раундри, объединяется со своим заклятым врагом-ганстером, чтобы спасти дочь последнего. Похищенную белыми, естественно, мафиозо.

Через год вышел сиквел. Еще через год - триквел. В 2000-м на экране в роли Джона Шафта-второго появился Сэмюэл Л. Джексон. К которому Раундри зашел на камео.

Как видим, в версии 2019 года Джон Шафт-первый тоже есть. Кроме того, проявляется и Джон Шафт-третий, Джей Джей, сын Джона Шафта-второго и, соответственно, внук Джона Шафта-первого. Его сыграл Джесси Ашер ("Крид II", "День независимости: Возрождение").

По сюжету ленты, три поколения Джонов Шафтов объединяются, чтобы помочь Джей Джею раскрыть тайну смерти его друга.

В остальных ролях: Реджина Холл (серия "Очень страшное кино"), Эван Джогиа ("Каприка", "Социопат"), Александра Шипп ("Рэй Донован"), Луна Лорен Велес ("Декстер"), Метод Мэн.

Режиссер - Тим Стори ("Фантастическая четверка", "Миссия в Майами").

Мировая премьера - 14 июня. Когда фильм увидят зрители в России, пока не определено.