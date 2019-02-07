Жозе Моуринью вернется в "Интер"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью возглавит миланский "Интер". Как утверждает Football Italia, тренер находится в Милане, где сегодня должен провести переговоры с генеральным директором клуба Джузеппе Мароттой.

С именем Моуринью связана одна из самых славных страниц в истории "Интера". Португалец уже возглавлял "нерадзурри" с 2008 по 2010 год. Под его руководством команда в первый же сезон выиграла "скудетто", а во втором не только повторила этот успех, но также завоевала Кубок страны и победила в Лиге чемпионов.

После "Интера" Жозе работал в мадридском "Реале", возвращался в лондонский "Челси", а также тренировал "Манчестер Юнайтед", откуда и был уволен в декабре 2018 года.

Когда Моуринью ушел из "МЮ" СМИ называли клубы, где "особенный" мог бы продолжить карьеру, и "Интер" был в их числе. Также рассматривался вариант возвращения Жозе в "Реал". Помимо этого, его прочили на пост главного тренера мюнхенской "Баварии" и американского "Лос-Анджелес Гэлакси".