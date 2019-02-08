10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба "Фламенго"

В день, когда футбольный мир узнал о гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, произошла еще одна трагедия. На базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" случился пожар, в котором погибли 10 человек.

Как сообщают местные СМИ, пожар начался в 5 утра, причина возгорания на данный момент неизвестна. И лишь через два с половиной часа пламя удалось потушить.

Трагизма ситуации добавляет тот факт, что загорелось здание, где располагались футболисты юношеской команды "Фламенго" в возрасте от 14 до 17 лет. На данный момент сообщается о десятерых погибших, при этом шестеро из них - юные спортсмены: четверо воспитанников клуба и двое игроков на просмотре. Еще четыре жертвы пожара - сотрудники тренировочного центра.

Более того, есть риск, что число жертв возрастет. Трое футболистов госпитализированы, но если двое из них чувствуют себя нормально, то один - Джонатан Крус Вентура - с ожогами 40% тела находится в тяжелом состоянии.

В субботу должно было состояться дерби между "Фламенго" и "Флуминенсе". Однако в связи со случившимся "Флу" объявил о невозможности проведения матча в ближайшие дни.

"Футбольный клуб "Флуминенсе" не видит возможности проводить матч в эти выходные, мы приняли предложение Федерации футбола штата Рио-де-Жанейро рассмотреть перенос тура, - приводит текст заявления Globoesporte. - Мы объявляем трехдневный траур, наши мысли с жертвами и их семьями".