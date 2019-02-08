Криминалисты: Со дна Ла-Манша поднято тело футболиста Салы

Британские криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша было поднято тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление графства Дорсет, где и проходила процедура опознания.

Напомним, одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находились Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, пропал с экранов радаров ночью 22 января. Воздушное судно направлялось из аэропорта французского города Нант в столицу Уэльса - город Кардифф. Обломки самолета нашли на дне Ла-Манша утром 3 февраля. А спустя сутки в районе крушения было обнаружено тело человека.

"Труп доставили в порт Портленда. Тело было официально идентифицировано коронером Дорсета. Это Эмилиано Сала", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.