Перевозивший игрока "Кардиффа" самолет найден на дне Ла-Манша

Пропавший в январе самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, нашли на дне пролива Ла-Манш. Семью спортсмена проинформировали об этом. Правда, телеканал Sky News не сообщает, удалось ли обнаружить тела людей.

Напомним, одномоторный самолет Piper Malibu, управлял которым Дэйв Ибботсон, вылетел из аэропорта французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, но затем пропал с экранов радаров в районе Нормандских островов. Произошло это в ночь с 21 на 22 января. На борту находились два человека.

Спустя двое суток полиция сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены, так как шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке.

Ранее эксперты назвали возможную причину крушения воздушного судна. Скорее всего, самолет упал из-за обледенения на крыльях.