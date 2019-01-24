Поиски пропавшего самолета с игроком "Кардиффа" Салой прекращены

Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту. Активные поиски отныне прекращены.

Чуть ранее эксперты назвали возможную причину крушения воздушного судна, которое пропало с радаров в понедельник вечером по пути из Нанта в Кардифф. Вероятно, самолет упал из-за обледенения на крыльях.

"Мы продолжаем собирать данные, чтобы разобраться, что все-таки произошло, - отметил председатель "Кардиффа" Мехмет Далман. - Все указывает на трагическую катастрофу. Мы продолжим молиться и надеяться. Но надо быть реалистами: все выглядит плохо".

Также Далман опроверг появившиеся в британских СМИ сообщения, что это клуб организовал вылет Салы на самолете, потерпевшем крушение. "Мы не имеем к этому никакого отношения. Клуб предложил Эмилиано поехать на поезде из Нанта в Париж, затем оттуда в аэропорт Хитроу, а уже оттуда в Кардифф. Но игрок поступил иначе, чтобы добраться до нас как можно скорее", - подчеркнул он.

Напомним, что за переход Салы "Кардифф" заплатил "Нанту" рекордные для себя 20,5 миллиона евро.