В обломках самолета футболиста Салы в Ла-Манше найдено тело

В Ла-Манше продолжают изучать место крушения воздушного судна, на котором находился футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала.

Как сообщает Sky Sports, внутри самолета находится по меньшей мере одно тело. Обнаружить его позволила подводная съемка. Чье это тело - Салы или пилота Дэвида Айбботсона, пока не установлено. Представители британской комиссии по расследованию авиационных происшествий (АИББ) опубликуют доклад о причинах крушения самолета в конце февраля. Предположительно - 21 числа.

Обломки воздушного судна были найдены вчера. Спасатели почти сразу же связались с родственниками Салы.

"Я не могу поверить в случившееся. Это сон. Плохой сон. Я в отчаянии", - приводят слова Салы-старшего аргентинские СМИ. "Я постоянно находился на связи с поисковой группой. Хотя им было сложно держать ее со мной, поскольку у меня нет WhatsApp".

Самолет потерпел крушение 22 января, когда Сала возвращался из Нанта в Кардифф. Приблизительно за час до приземления воздушное судно пропало с радаров.