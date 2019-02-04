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04.02.2019 16:30
Рубрика: Спорт

В обломках самолета футболиста Салы в Ла-Манше найдено тело

Текст: Артур Нанян
В Ла-Манше продолжают изучать место крушения воздушного судна, на котором находился футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала.
Фото: REUTERS/Rebecca Naden Фото: REUTERS/Rebecca Naden
Фото: REUTERS/Rebecca Naden

Как сообщает Sky Sports, внутри самолета находится по меньшей мере одно тело. Обнаружить его позволила подводная съемка. Чье это тело - Салы или пилота Дэвида Айбботсона, пока не установлено. Представители британской комиссии по расследованию авиационных происшествий (АИББ) опубликуют доклад о причинах крушения самолета в конце февраля. Предположительно - 21 числа.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Обломки воздушного судна были найдены вчера. Спасатели почти сразу же связались с родственниками Салы.

"Я не могу поверить в случившееся. Это сон. Плохой сон. Я в отчаянии", - приводят слова Салы-старшего аргентинские СМИ. "Я постоянно находился на связи с поисковой группой. Хотя им было сложно держать ее со мной, поскольку у меня нет WhatsApp".

Самолет потерпел крушение 22 января, когда Сала возвращался из Нанта в Кардифф. Приблизительно за час до приземления воздушное судно пропало с радаров.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Авиакатастрофы
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