Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 2-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 января 2019 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2019 года

Статья 1

Внести в статью 21 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3440; 2018, N 49, ст. 7493) изменение, дополнив ее частью 6 следующего содержания:

"6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с разведением и (или) содержанием, выращиванием водных организмов в поверхностных водных объектах или их частях, которые расположены на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя или прилегают к территориям Республики Крым и города федерального значения Севастополя и использование которых для целей указанной деятельности подтверждается документами, на основании которых осуществлялась соответствующая деятельность до дня вступления в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", вправе заключить до 1 января 2021 года договор пользования рыбоводным участком в отношении указанных поверхностных водных объектов или их частей без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на оставшуюся часть срока в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин