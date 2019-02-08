Банк России по итогам первого в этом году заседания совета директоров по денежно-кредитной политике предсказуемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых. ЦБ указал в итоговом релизе, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте.

Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России, отметили в регуляторе. Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли, при этом вклад повышения НДС с 2019 года в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным, говорится в релизе. В полной мере влияние роста ставки НДС на инфляцию можно будет оценить не раньше апреля, отметил Банк России.

Также сохраняется неопределенность по дальнейшему развитию внешних условий и динамике цен на отдельные продовольственные товары, указали в ЦБ. Банк России сохранил свой прогноз по годовой инфляции - это 5-5,5 процента по итогам 2019 года с возвращением к целевым 4 процентам в первой половине 2020 года.

ЦБ также указал, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Сегодняшнее решение ЦБ по ставке совпало с прогнозами аналитиков. Они рассчитывали на сохранение ставки на фоне умеренного роста инфляции (по данным Росстата, в январе она составила один процент, в годовом выражении - пять процентов), позитивного макроэкономического фона и комфортного курса российской валюты. Эффект от повышения НДС до сих пор не проявился в ценах, что дает две развилки: либо продавцы взяли дополнительную налоговую нагрузку на себя, либо отложили индексацию цен на несколько месяцев, пишут аналитики Росбанка. Ускорение инфляционных ожиданий предприятий в январе указывает, что второй сценарий с отложенным повышением цен наиболее вероятен, полагают они. Таким образом, Банку России необходимо посмотреть на дальнейшую динамику инфляции (как минимум, на рост цен и ожиданий в феврале), чтобы принимать решение о релевантности еще одного повышения ключевой ставки, заключают аналитики Росбанка.

По их мнению, в первом квартале по мере проявления эффекта от повышения НДС, дополненного высокими ценами на продукты питания, годовая инфляция ускорится до 5,7 процента. При таком сценарии Банк России будет смотреть на возможность повысить ставку на 0,25 процентных пункта на следующем заседании для ограничения вторичных инфляционных рисков, считают в Росбанке.

На прошлом заседании в декабре Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до нынешних 7,75 процента. Тогда ЦБ указал, что это решение носит упреждающий характер и по сути является страховкой от инфляционных рисков. До этого Банк России повысил ключевую ставку в сентябре - с 7,25 до 7,5 процента, это было первое ее увеличение с 2014 года.

Следующее заседание Банка России по денежно-кредитной политике, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2019 года.