Duster станет пикапом

Генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра подтвердил, что в линейке марки Dacia появится пикап, построенный на базе кроссовера Duster.

Работы по созданию новой версии модели ведутся инженерами технического центра Renault в Титу при участии специалистов завода Romturingia. Автомобиль появится в продаже во втором квартале этого года.

"Это будет машина, ориентированная на работу, она не будет похожа на Oroch" , - сказал Хаким Бутехра в интервью сайту 0-100.ro.

Напомним, Renault Oroch - это пикап, который продают в Бразилии, он позиционируется как автомобиль для любителей активного отдыха.

Что же касается концепции пикапа для Европы, то пока все держится в тайне - неизвестно даже, сколько рядов кресел будет иметь кабина авто.

Отметим, Duster в России продается под брендом Renault. Модель остается бестселлером марки в нашей стране. В прошлом году на кроссовере остановили свой выбор 41 409 потребителей (-6%).

Автомобиль можно купить от 699 000 рублей. Вторая генерация SUV также должна добраться до нашего рынка, но, когда это случится, неизвестно.