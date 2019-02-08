Сергей Юрьевич Юрский, народный артист России, один из последних уже героев старой, матерой, тертой и проверенной десятилетиями гвардии, ушел из жизни сегодня в возрасте 83 лет. По словам Дарьи, дочери великого (у кого хватит смелости спорить?) актера, у Юрского остановилось сердце.

Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде в семье худрука Московского цирка на Цветном бульваре. Школу закончил с золотой медалью, без экзаменов поступил на юрфак Ленинградского университета, тогда же начал выходить на сцену в постановках университетского театра. Сниматься начал в конце пятидесятых - характерное, породистое лицо артиста и энергичную, зачастую взрывную манеру подачи образов грех было не заметить и не одобрить с порога.

О вехах обильной, богатой и ценной для зрителя творческой дальнейшей биографии Сергея Юрьевича вы легко сможете прочитать в Сети, благо публикаций - тысячи, все изучено под лупой. Поэтому "Кинократия" по традиции - и традиции, скорее, печальной - в скорбный этот день вспомнит роли актера, мимо которых нельзя пройти, которые мы узнаем буквально по одному кадру.

Экранных появлений, а также закадровых работ, включая дубляж и фееричную озвучку мультфильмов, у Юрского - под сотню. И как минимум четверть их, а то и треть - золотой фонд.

Как можно забыть эпичного дядю Митяя в одной из любимейших советских комедийных мелодрам "Любовь и голуби", где что ни появление Юрского - то праздник, в граните выбитые крылатые слова.

И слезы жгучие заливают глаза, если знать, что изначально картина была двухсерийной, но государственная приемная комиссия потребовала отрезать "лишнее", и ленту перемонтировали. При этом ничего из этого "лишнего" не сохранилось - пленку просто "смыли"!

"Король-олень" - сказка 1969 года по одноименной пьесе Карло Гоцци. С музыкой Таривердиева и Яковлевым, Табаковым, Ефремовым, Малявиной и Соловей в ролях. Юрский - Тарталья. Классический персонаж итальянской комедии масок, благодаря Гоцци отошедший от канона. А в версии Арсенова и Коростылева, режиссера и сценариста сказки, еще и дорогого стоит его зловещий рэп.

На киноманских форумах издревле шли дискуссии насчет лучшего исполнения роли великого комбинатора. Стыдливо не будем брать в расчет отечественный новодел, где к Бендеру кучно приложились и Сергей Крылов, и Георгий Делиев, и Фоменко с Меньшиковым. Упустим и зарубежные экранизации. Остановимся на главной тройке: Миронов в версии Захарова, Гомиашвили у Гайдая и Юрский - у Швейцера в "Золотом теленке".

Миронов в этой обойме однозначно стоит особняком, для кого-то - спорной трактовкой образа, человека с грустью и надломом. Оттого главное условное противостояние на самого "бендеристого" Бендера делят Сергей Юрьевич и Арчил Михайлович (чуть было, кстати, не сыгравший Штирлица в "Семнадцати мгновениях", но зарубленный сверху).

Некоторые критики считают, что Гомиашвили удалось создать наиболее цельный образ комбинатора как человека "над системой". Поклонники Юрского, которому на момент съемок было, как и его герою, 33 года, призывают оппонентов открыть глаза и увидеть, что именно Юрский показал того Бендера, которым его описывали Ильф и Петров - жесткого, резкого, нахрапистого, расчетливого, подавляющего и холодного.

Интеллигентный, но при этом с мощным стержнем Иван Сергеевич Груздев из "Места встречи", которого очень и очень далекий от идеала Жеглов подозревает в убийстве жены. И хотя ошибается здесь, но безошибочно определяет, что "по внутреннему складу и жизненным установкам доктор является его личным оппонентом".

При этом антипатия взаимна - от дуэта летят искры.

По воспоминаниям Юрского, работа над образом Груздева совпала для него с тем настроением, в котором сам актер пребывал во время съемок, в сложный период разрыва с режиссером Товстоноговым, с Петербургом, с театром.

Сцена допроса Жегловым врача - частичная импровизация: Юрский убедил Высоцкого наступить ему на плащ, кажется - случайно, но далее - по сути заведомо: "Я доказал Володе, что так будет убедительнее выглядеть характер Жеглова и способ его действий", - рассказывал артист.

Еще одна картина Швейцера - "Маленькие трагедии", телефильм, где Высоцкий сыграл свою последнюю роль. Юрский - импровизатор в "Египетских ночах", адаптации незаконченной повести Пушкина, опубликованной уже после смерти поэта.

Роль, в которой дар Сергея Юрьевича раскрывается полностью.

Прощание с артистом пройдет 11 февраля в Театре Моссовета.