Fitch сообщил о рекордном росте прибыли российских нефтяников

Прибыль российских нефтяных компаний в 2018 году до вычета налогов выросла от 20 до 60 процентов, сообщает Reuters по данным отчета Fitch.

Так, прибыль самой крупной российской нефтяной компании "Роснефть" выросла в 2018 году почти на 50 процентов по сравнению с 2017 годом.

Увеличению прибыли нефтяных компаний, по мнению аналитиков, способствовало повышение цен на нефть на 30 процентов благодаря соглашению ОПЕК+. Кроме того, в результате смягчения правил Россия увеличила добычу нефти до рекордного уровня. Также сыграло роль обесценивание рубля на 7 процентов.

В 2019 году цены на нефть останутся на уровне 2018-го, так как будет действовать соглашение ОПЕК+, отмечают аналитики. Соответственно, российские нефтяники сохранят высокие показатели прибыли.