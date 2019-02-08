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08.02.2019 14:16
Рубрика: Власть

Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы

Текст: Кира Латухина

Ограничения на работу российских наблюдателей на президентских выборах на Украине могут понизить уровень легитимности этих выборов, заявили в Кремле.

СМИ: Наблюдатели из РФ поедут на украинские выборы вопреки запрету

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил про негативное отношение к ситуации со стороны ОБСЕ. "В данном случае мы также считаем недопустимым введение каких-либо ограничений на работу наблюдателей из одной из стран - в данном случае российских наблюдателей, и считаем, что подобные дискриминационные меры совершенно естественным образом приведут к понижению уровня легитимности проводимых выборов", - отметил представитель Кремля.

Впрочем, это совсем не значит, что Россия может не признать результаты голосования. "Но для всего мирового сообщества очевидно, что дискриминационные меры в отношении наблюдателей одной страны или группы стран приводят к понижению уровня легитимности. Это совершенно очевидный факт", - заключил Песков.

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