Lamborghini представила в России новый Huracan Evo

В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.

Внешне изменений немного. Основное из них - трубы выхлопной системы переехали гораздо выше, нежели были расположены ранее, и теперь дизайн задней части обыкновенного Huracan напоминает облик "заряженной" версии Performante.

Спереди рестайлинговый Huracan получил новый бампер с интегрированным сплиттером и увеличенного размера воздухозаборниками.

Аэродинамика купе улучшилась в разы. Так, на Huracan Evo после обновления действует прижимная сила, в 7 раз превышающая ту, что прижимала дорестайлинговый спорткар к земле. Чтобы добиться такого результата, была пересмотрена форма днища автомобиля.

Двигатель форсировали, и теперь на обычный Huracan устанавливается тот же агрегат, что и на "злую" версию Performante: 5,2-литровый атмосферный V10 с титановыми впускными клапанами и облегченной выпускной системой. Отдача такого мотора составляет 640 л.с., крутящий момент - 600 Нм, разгон до 100 км/ч у оснащенного им Huracan Evo занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Шасси - полноуправляемое, задние колеса поворачиваются на несколько градусов при повороте руля. Кроме того, суперкар оборудован системой векторизации тяги, распределяющей крутящий момент между всеми четырьмя колесами.

Также серьезно обновился интерьер спорткара. Главная новация - вертикальный сенсорный экран на центральный консоли, который пришел на смену кнопочным блокам управления всем и вся. Центральный дисплей в Huracan Evo умеет распознавать мультитач-жесты. Так, громкость музыки можно регулировать, проводя двумя пальцами вверх или вниз по экрану, а полное отключение звука достигается касанием экрана тремя пальцами.

Главным софтверным обновлением стало появление системы LDVI - Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata. Фактически, это центральный пункт управления всеми динамическими системами автомобиля, 50 раз в секунду обрабатывающий 240 входящих сигналов, включая вертикальное, продольное и поперечное ускорения, скорость крена и многое другое, и на основе этих данных предугадывает поведение автомобиля, подстраивая настройку всех систем под него в реальном времени.

Продажи обновленного Lamborghini Huracan Evo в России начнутся летом 2019 года.