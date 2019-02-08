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Рубрика: В мире

Мадуро: Трамп хочет сорвать диалог по Венесуэле

Текст: Сергей Новиков

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп пытается соврать диалог по выходу Боливарианской республики из кризиса.

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"Правительство Дональда Трампа пытается свести на нет новые попытки наладить диалог, продвигаемый Уругваем, Мексикой при поддержке стран Карибского сообщества для поиска мирного решения проблемы на основе диалога на благо Венесуэлы, - заявил Мадуро в ходе выступления в центре Каракаса, которое транслировалось в Twitter.

"Неужели те, кто не хочет переговоров, боятся правды?", - задался вопросом лидер республики, приняв участие в церемонии подписании письма, адресованного США с призывом отказаться от планов по военному вторжению в страну. Всего планируется собрать 10 миллионов подписей венесуэльцев.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой страны. Его власть признали США и ряд государств-союзников. Россия поддерживает законного президента Николаса Мадуро.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире США Попытка госпереворота в Венесуэле Дональд Трамп
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