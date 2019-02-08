Мадуро: Трамп хочет сорвать диалог по Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп пытается соврать диалог по выходу Боливарианской республики из кризиса.

"Правительство Дональда Трампа пытается свести на нет новые попытки наладить диалог, продвигаемый Уругваем, Мексикой при поддержке стран Карибского сообщества для поиска мирного решения проблемы на основе диалога на благо Венесуэлы, - заявил Мадуро в ходе выступления в центре Каракаса, которое транслировалось в Twitter.

"Неужели те, кто не хочет переговоров, боятся правды?", - задался вопросом лидер республики, приняв участие в церемонии подписании письма, адресованного США с призывом отказаться от планов по военному вторжению в страну. Всего планируется собрать 10 миллионов подписей венесуэльцев.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой страны. Его власть признали США и ряд государств-союзников. Россия поддерживает законного президента Николаса Мадуро.