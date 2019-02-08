"Нант" вывел из обращения номер погибшего Эмилиано Салы

Французский футбольный клуб "Нант" вывел из обращения девятый номер, под которым за команду выступал погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем аргентинский нападающий Эмилиано Сала. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Поскольку Эмилиано Сала навсегда останется нашей легендой, вписавшей свое имя в большую историю "Нанта", девятый номер, под которым он играл, больше не будет использоваться", - сказано в сообщении.

О гибели Салы официально стало известно сегодня, после того, как коронер английского графства Дорсет идентифицировал тело, извлеченное из самолета, который был обнаружен на дне Ла-Манша. Воздушное судно исчезло с радаров 21 января, и до сегодняшнего дня Сала считался попавшим без вести. Отметим, что пока ничего не известно о судьбе пилота легкомоторного самолета Дэвида Ибботсона. Вероятнее всего, он тоже погиб.

Эмилиано Сала выступал за "Нант" с 2015 года, он провел за команду 133 матча, в которых забил 48 мячей. Роковым рейсом он летел в Уэльс, где должен был присоединиться к местному клубу "Кардифф".