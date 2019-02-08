Он мог бы стать юристом - любопытные факты о Сергее Юрском

Сергей Юрский мог бы стать юристом

Сергей Юрский должен был быть Сергеем Жихаревым. О фамилии Юрский актер рассказал в автобиографии "Кто держит паузу". "Псевдоним Юрский был взят им (отцом) в ранней юности во время выступлений в гимназических спектаклях и был простым производным от его имени - Юрий. Потом псевдоним совсем вытеснил настоящую фамилию - Жихарев и стал второй фамилией моей мамы (Романовой-Юрской) и моей фамилией", - поделился Сергей Юрьевич. Кстати, родители будущего актера не хотели, чтобы тот связывал жизнь с творческой профессией. В детстве, кстати, Сергей Юрский мечтал стать клоуном. Они настояли, чтобы сын поступал на юридический факультет, что Сергей и сделал. Однако тяга к театру оказалась сильнее: участвуя в постановках театральной студии института, Юрский убедился, что хочет играть в театре. Он оставил учебу на юрфаке и поступил в Ленинградский театральный институт.

Литературный двойник Юрского - Игорь Вацетис

На сцене "Школы современной пьесы" в 2000 году поставили спектакль "Провокация" по пьесе некого Игоря Вацетиса. Только вот все в театре знали, что это никакой не Вацетис, а Юрский был автором постановки, в которой он же и исполнил главную роль. Однако новое имя стало не просто псевдонимом актера, но и воплотилось в настоящего двойника, живущего отдельной - пусть и вымышленной - жизнью. Игорь Вацетис был автором неоконченного романа "Обстоятельства образа действия", который мог бы стать настоящим хитом среди читателей. У выдающегося литературного стилиста Юрского - точнее, Вацетиса - получился смешной и одновременно серьезный роман, затрагивающий серьезные человеческие и даже государственные проблемы.

Как покорить женщину? Юрский знал рецепт: бутерброд, посыпанный кофе

Согласно одной из театральных легенд, которой поделилась дочь артиста Дарья, первая супруга Сергея Юрского Зинаида Шарко сказала: "К нам в театр пришла девочка… Наташа Тенякова… Вот к ней-то он и уйдет". Эти слова стали настоящим пророчеством: в момент их встречи на "Большой кошачьей сказке" известный артист Сергей Юрский и начинающая актриса Наталья Тенякова влюбились друг в друга. А окончательно Юрский покорил будущую супругу "завтраком в постель". Он преподнес ей кофе и бутерброды с сыром, посыпанные тем же кофе. Наталья Тенякова признавалась, что это блюдо было и осталось вершиной кулинарного таланта Сергея Юрского.

Гримерки Сергея Юрского и Фаины Раневской были через стенку

Роль Фелицаты в спектакле по пьесе Островского "Правда - хорошо, а счастье лучше", поставленном Сергеем Юрским на сцене театра Моссовета в 1980 году, стала последней в жизни Фаины Раневской. А Сергей Юрьевич не только ставил спектакль, но и исполнил в нем одну из ролей. Подготовку к выступлению актер вспоминал так: "Раневская раздражается. Придирается. Гримеры и костюмеры трепещут. Нередки слезы. "Пусть эта девочка больше не приходит ко мне, она ничего не умеет!" - гремит голос Раневской. Я сижу в соседней гримерной и через стенку слышу все. Надо зайти. Как режиссер, я обязан уладить конфликт - успокоить Фаину Георгиевну и спасти от ее гнева, порой несправедливого, несчастную жертву. Но я медлю. Не встаю с места, гримируюсь, мне самому страшно. Наконец, натянув на лицо беззаботную улыбку, я вхожу к ней".

Бродский посвятил ему стихотворение

Сергей Юрский известен, как потрясающий чтец и автор 15 литературных программ по произведениям классиков, среди которых значатся не только писатели ряда "Пушкин-Гоголь", но и современники артиста, а именно Иосиф Бродский. Последняя встреча лауреата Нобелевской премии и Сергея Юрского состоялась на концерте в Женеве в 1995 году. После выступления Иосиф Александрович поблагодарил приятеля за исполнение стихов. Позже поэт посвятил актеру стихотворение-поэму "Театральное", однако Юрский узнал об этом уже после смерти приятеля, прочитав произведение в сборнике Бродского, вышедшем в 1997 году.