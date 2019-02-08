Новости

Хозяин пришел: В США оценили возвращение МиГ-31 в Арктику 14:24
У Минобрнауки появится собственный геральдический знак 14:23
СМИ: Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2" 14:22
Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы 14:16
На киностудии "Ленфильм" рассказали о первой роли Юрского 14:15
Владимир Мединский о Сергее Юрском: Человек редкого таланта 14:15
Lada Granta получила новую модификацию за 463 000 рублей 14:10
Эксперт: Тем, кто устраивается на работу без опыта, поможет портфолио 14:08
В Махачкале один человек пострадал при взрыве газа 14:06
В Иркутске эвакуатор выронил джип и устроил массовое ДТП 14:05
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Юрского 14:03
Под Самарой мотострелки освоили новые способы ведения боя 13:59
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского 13:55
Новый "Калашников" выйдет на мировой рынок 13:52
Русское географическое общество начало прием заявок на медиагранты 13:52
Видео: верблюд вытащил забуксовавшую в снегу "Ниву" 13:45
Часть красной ветки метро в Москве закроют 16-24 февраля 13:44
Испытания вертолета Ми-38 при морозе в 45 градусов показали на видео 13:41
В Краснодаре спортсмены устроили шоу в костюмах знаменитых героев 13:35
Видео: вертолеты Балтфлота отработали "слепую" посадку на корабль 13:31
Песков рассказал про охрану Януковича 13:29
Kia возглавила рейтинг марок по затратам россиян на покупку новых авто 13:22
Спасатели поймали в квартире уфимки куницу 13:21
В Домодедово самолет задел мачту освещения 13:19
В Кремле усомнились в публикациях про третьего участника дела Солсбери 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
08.02.2019 13:29
Рубрика: Власть

Песков рассказал про охрану Януковича

Текст: Кира Латухина

О том, в каком статусе в России находится бывший президент Украины Виктор Янукович, а также на каких основаниях ему предоставлена государственная охрана, журналистам на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Виктор Янукович назвал главные опасности в нынешней Украине

Песков не стал комментировать заявления Януковича, что тот готов выступить посредником по обмену удерживаемых лиц, и лишь заметил, что посредничество возможно только с согласия двух сторон. "Пока никаких конкретных обращений не было", - добавил он.

Говоря о статусе Януковича, представитель Кремля напомнил, что тот въехал на территорию России "как действующий президент и глава государства Украина после того, как в этой стране произошел силовой захват власти". "Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится на территории РФ", - подчеркнул он. "У него нет никакого специального юридического статуса", - добавил пресс-секретарь российского лидера, говоря про настоящий момент.

Виктору Януковичу предоставлена государственная охрана по указу Владимира Путина. Об этом также рассказал Дмитрий Песков. Указ был подписан, когда Янукович въехал в нашу страну как глава соседнего государства. На вопрос о том, какая структура его охраняет, представитель Кремля заметил: "Точно не могу сказать". "Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - повторил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского
СК опубликовал видео с места автокатастрофы с шахтерами в Кузбассе
Звезды футбола выразили соболезнования в связи с гибелью Салы
Россию на "Евровидении" снова представит Сергей Лазарев