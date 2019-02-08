Песков рассказал про охрану Януковича

О том, в каком статусе в России находится бывший президент Украины Виктор Янукович, а также на каких основаниях ему предоставлена государственная охрана, журналистам на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков не стал комментировать заявления Януковича, что тот готов выступить посредником по обмену удерживаемых лиц, и лишь заметил, что посредничество возможно только с согласия двух сторон. "Пока никаких конкретных обращений не было", - добавил он.

Говоря о статусе Януковича, представитель Кремля напомнил, что тот въехал на территорию России "как действующий президент и глава государства Украина после того, как в этой стране произошел силовой захват власти". "Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится на территории РФ", - подчеркнул он. "У него нет никакого специального юридического статуса", - добавил пресс-секретарь российского лидера, говоря про настоящий момент.

Виктору Януковичу предоставлена государственная охрана по указу Владимира Путина. Об этом также рассказал Дмитрий Песков. Указ был подписан, когда Янукович въехал в нашу страну как глава соседнего государства. На вопрос о том, какая структура его охраняет, представитель Кремля заметил: "Точно не могу сказать". "Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - повторил он.