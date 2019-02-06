Янукович боится покушения на себя

Экс-президент Украины Виктор Янукович боится, что нынешние власти страны устроят покушение на него. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"В последнее время такая информация стала поступать не только в отношении меня, но и других политиков. Вы знаете, информация была и по одному из кандидатов Запорожской области, за ним гонялись радикалы", - отметил Янукович.

По его данным, создана спецгруппа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который также является представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на минских переговорах. На Украине против него уже возбуждено уголовное дело. Медведчука обвиняют в госизмене за предложение дать автономию Донбассу.

Напомним, в 2014 году на Януковича уже было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли неизвестные незадолго до госпереворота. Как недавно рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, в то время неизвестный позвонил ему на мобильный телефон и рассказал о готовящемся покушении. Сообщить об этом напрямую Януковичу не удалось, но Кравчук предупредил главу его администрации.