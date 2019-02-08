Почти 50% исследователей в белорусской науке - женщины

Стремление к гендерному равенству в национальной науке стало характерным трендом в белорусской академии наук, где "слабый пол" составляет устойчивые 47, 6 процента от общего числа исследователей НАН РБ. Об этом БЕЛТА сообщили в структурах академии, напомнив, что наука и гендерное равенство "являются неотъемлемыми элементами процесса достижения целей устойчивого развития, включая те, которые изложены в его повестке дня до 2030 года".

По оценке белорусских экспертов, за последние 15 лет мировое сообщество достигло значительных успехов по вовлечению женщин в науку. Их доля в мире колеблется от 15,3% в Японии до 54,8% в Азербайджане. А согласно стратегии Еврокомиссии по гендерному равенству, одной из ее целей является достижение минимум 40% представленности каждого пола в сфере науки.

Институт социологии НАН ознакомил агентство со статистикой, по которой в РБ этот показатель равен 39,7% (в том числе, среди кандидатов наук - 40,6%, докторов наук - 18%). Высока доля женщин и среди магистрантов (46,7%), и аспирантов (55%). Правда, среди докторантов и докторов женщины составляют 29,6% и 18% общего числа.

Представлены женщины и среди руководящего состава академии наук, где они занимают лидирующие должности в научной организации (4,3%), заместителей руководителя по научной работе (23,2%), заместителей по инновационной работе (19,4%).

Больше всего женщины представлены на административной должности ученого секретаря - 63,2%. По мнению женщин, занимающих руководящие должности (директора, заместителя директора, ученого секретаря) в структурных подразделениях НАН Беларуси, которые были опрошены во время 40 социологических интервью, показателем успешности является - профессионализм. Он подразумевает, прежде всего, крепкую научную школу, наличие собственного научного направления, учеников и последователей, аспирантов, подготовленных специалистов и кандидатов наук.

"Успех женщины определяется признанием ее в качестве эксперта в своей научной сфере, а также признанием в научном сообществе. Базовый индикатор квалификации - наличие ученой степени, который также является безусловным показателем успешности в науке", - отметили в пресс-службе НАН, напомнив, что ежегодно с 2016 года по решению ООН 11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке.