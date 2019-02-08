Под завалами рухнувшего в Стамбуле дома нашли живую девочку

Спасатели нашли на месте рухнувшего дома в Стамбуле выжившую девочку.

Пятилетняя Хавва Текгез провела под завалами почти 19 часов. Телеканал Haberturk сообщает, что состояние ребенка удовлетворительное. У него переломы рук и ног.

Напомним, восьмиэтажное жилое здание обрушилось в минувшую среду около 16:00 в квартале Джевизли. По последним данным, десять человек погибли и 12 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы. На месте ЧП находятся около 500 сотрудников различных ведомств.

В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека.