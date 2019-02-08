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Рубрика: В мире

Полиция не нашла бомбу на борту вернувшегося в Стокгольм лайнера

Полиция не нашла взрывчатку на борту лайнера, вернувшегося в аэропорт Стокгольма из-за сообщения о бомбе. В правоохранительных органах отметили, что телефонного террориста пока задержать не удалось.

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Напомним, не повезло пассажирам, летевшим из шведской столицы в Ниццу. Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, когда Boeing 737 авиакомпании Norwegian находился над городом Вэкшё. Пилот принял решение вернуться в Стокгольм.

"Садились в окружении многочисленных голубых огней от мигалок экстренных служб. Нас ждали полицейские и бригады скорой помощи", - рассказал один из пассажиров. Всего на борту воздушного судна было 169 человек. Никто не пострадал.

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