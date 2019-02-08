Новости

Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья 23:23
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом безработных 23:09
Президентские выборы в Северной Македонии пройдут 21 апреля 23:02
Пушков: РФ вправе не признать выборы на Украине 22:46
Сирийцы протестовали против блокирования поставки гумпомощи 22:22
Мадуро предложил провести внеочередные выборы в парламент Венесуэлы 22:07
СМИ: Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и зеленкой 21:48
Два поезда столкнулись в Испании, есть пострадавшие 21:45
Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире 21:25
Теннисистки РФ узнали соперниц в стыковом матче Кубка федерации 21:23
Минск: Железная дорога назначила в марте 28 дополнительных поездов 21:16
Тимошенко попросила Порошенко снять однофамильца с выборов президента 21:16
В Подмосковье автопогрузчик травмировал неудачливого угонщика 21:15
Конькобежец Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров 21:14
Жителей литовской Клайпеды напугал развеянный в городе прах 20:39
Минприроды: Косаток и белух из бухты Средней освободят в ближайшее время 20:12
Владимир Путин наградил Германа Грефа орденом 20:05
Duster станет пикапом 20:00
Названы сроки сооружения второго выхода со станции метро "Комсомольская" 19:57
Мадуро: Гумпомощь - предлог для уничтожения независимости Венесуэлы 19:41
В Уфе трехлетний ребенок умер от неустановленной инфекции 19:34
Моралес: США демонстрируют в отношении Венесуэлы двойные стандарты 19:31
Марат Хуснуллин: Хордовое кольцо замкнется к 2024 году 19:16
Меркель заявила о достигнутом соглашении по "Северному потоку-2" 19:16
В Башкирии при наезде автобуса на опору ЛЭП пострадали 19 человек 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
08.02.2019 22:46
Рубрика: Власть

Пушков: РФ вправе не признать выборы на Украине

РФ имеет полное право не признать предстоящие президентские выборы на Украине, заявил сенатор Алексей Пушков после того, как Киев ввел запрет российским гражданам быть на выборах наблюдателями. Об этом он написал в Twitter.

В выборах президента Украины примут участие 44 кандидата

Политик отметил, что Украина таким решением нарушила свои международные обязательства, причем сделала это "в расчете,что Запад ей вновь все простит", "пожурят немного, но санкций не будет".

"Мы же имеем полное право эти выборы не признать. Причин будет достаточно", - оценил сенатор возможную реакцию Москвы.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах главы государства. Выборы намечены на 31 марта. При этом в МИД РФ осудили такой запрет Киева. В министерстве подчеркнули, что не будут направлять своих представителей на Украину, исходя из соображений их "безопасности в наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека".

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Выборы президента Украины-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обратится с посланием Федеральному собранию 20 февраля
В Кремле оценили решение МПК по паралимпийцам
Рогозин о двигателе для "Союза-5": По мощности ему нет равных
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента
Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2"