Пушков: РФ вправе не признать выборы на Украине

РФ имеет полное право не признать предстоящие президентские выборы на Украине, заявил сенатор Алексей Пушков после того, как Киев ввел запрет российским гражданам быть на выборах наблюдателями. Об этом он написал в Twitter.

Политик отметил, что Украина таким решением нарушила свои международные обязательства, причем сделала это "в расчете,что Запад ей вновь все простит", "пожурят немного, но санкций не будет".

"Мы же имеем полное право эти выборы не признать. Причин будет достаточно", - оценил сенатор возможную реакцию Москвы.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах главы государства. Выборы намечены на 31 марта. При этом в МИД РФ осудили такой запрет Киева. В министерстве подчеркнули, что не будут направлять своих представителей на Украину, исходя из соображений их "безопасности в наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека".