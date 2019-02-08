Путин обсудил с Совбезом российско-белорусские отношения и ситуацию в Сирии

На следующей неделе президент проведет целый ряд встреч с иностранными коллегами. В Россию приедут три президента - Беларуси, Турции и Ирана.

8 февраля на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ речь шла об отношениях с Беларусью и ситуации в Сирии.

"Состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений", - сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, что визит в Россию белорусского президента Александра Лукашенко намечен на 13 февраля.

На следующий день, 14 февраля, состоится саммит лидеров России, Турции и Ирана, посвященный ситуации в Сирии.

Кроме того, на совещании в Кремле традиционно обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, миниср обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

