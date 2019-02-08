Путин выразил соболезнования родным Юрского

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося актера и режиссера Сергея Юрского.

Народный артист скончался сегодня в Москве на 83-м году жизни.

Глава государства назвал Юрского "человеком яркого, многогранного дарования".

"Мастерски владея профессией, он блистательно играл на сценах ведущих театров страны, создавал потрясающе достоверные, незабываемые образы в кинематографе, своим творчеством подавал пример беззаветного, подвижнического служения искусству", - подчеркнул Владимир Путин.