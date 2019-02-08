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Часть красной ветки метро в Москве закроют 16-24 февраля 13:44
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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Часть красной ветки метро в Москве закроют 16-24 февраля

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Татьяна Макеева/ТАСС Фото: Татьяна Макеева/ТАСС
Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

В Москве с 16 по 24 февраля включительно закроют пять станций Сокольнической линии метро: "Красносельскую", "Сокольники", "Преображенскую площадь", "Черкизовскую" и "Бульвар Рокоссовского". Такая мера необходима для строительства Большой кольцевой линии, сообщили в пресс-службе подземки.

Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года

На время ограничений поезда будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", а в обычный режим работы линия вернется утром 25 февраля. Вместо закрытых станций пассажиры смогут воспользоваться бесплатным компенсационным маршрутом КМ, автобусы на нем будут курсировать каждую минуту. Они свяжут станции метро "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".

Кроме того, до пяти минут в часы пик сократятся интервалы движения трамваев № 13 - проезд на них во время закрытия станций также сделают бесплатным. Они курсируют от Детского санатория в районе Метрогородок через станции "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская". "Для жителей района Богородское организуют автобусный маршрут № 86М - от метро "Бульвар Рокоссовского" до проспекта Буденного через станции метро "Преображенская площадь" и "Электрозаводская", - сообщили в пресс-службе подземки.

Курсирующие по Московским центральным диаметрам поезда оснастят Wi-Fi

Также пассажиры, проживающие вблизи закрытых станций метро, смогут воспользоваться МЦК. Наиболее удобные маршруты для каждой из закрывающихся станций расписаны на сайте метро и столичной мэрии. Быть готовым к переменам нужно и автомобилистам - в районах Басманный, Сокольники и Преображенское поменяется схема движения, чтобы обеспечить максимальный приоритет автобусам. В частности, будут перекрыты для личного транспорта улицы Русаковская и Стромынка, участки улиц Краснопрудная и Преображенская, а также Преображенская площадь от улицы Преображенская до Большой Черкизовской. Проехать к своим домам местные жители смогут, предъявив паспорт сотрудникам ГИБДД.

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