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08.02.2019 19:16
Рубрика: Дороги

Марат Хуснуллин: Хордовое кольцо замкнется к 2024 году

Текст: Любовь Проценко
Марат Хуснуллин. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Марат Хуснуллин. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Марат Хуснуллин. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

К 2024 году хордовое кольцо замкнется. Об этом заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил сегодня на заседании коллегии стройкомплекса. Он напомнил, что строительство Северо-Западной хорды было практически завершено в 2018 году. Северо-Восточная хорда построена на 70 процентов, строится так же Южная рокада, начинается сооружение и Юго- Восточной хорды.

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"Когда эти четыре хорды замкнутся, город получит по сути кольцо длиной 130 км, если считать по прямой, - рассказал заммэра. - А если учесть еще и эстакады на каждой из них, то окажется, что новое кольцо длиннее МКАД в четыре раза".

Напомним, за последние восемь лет Москва построила уже 800 км новых дорог, из которых только 127 - в прошлом. В ближайшие пять лет, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, будет строиться так же не менее 100 км в год или 500 в общей сложности.

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В частности, в 2019 завершится строительство Южного дублера и начнется строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Столичные власти надеются, что за этот год произойдет так же интеграция ЦКАД и Калужского шоссе, что улучшит транспортную связь Новой Москвы с Москвой исторической и Подмосковьем.

#Москва #дороги #Марат Хуснуллин