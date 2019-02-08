Названы регионы России с самыми безрассудными водителями

Водителей Тверской и Смоленской областей можно назвать самыми безрассудными в России. Именно они чаще остальных превышают скорость, разговаривая в этот момент по телефону. Соответствующие данные благодаря специальному телематическому сервису для клиентов получили в Институте риска "Альфастрахования".

"Лидерами по превышению скорости в момент использования телефона", как отмечается в исследовании, оказались представители Тверской и Смоленской областей. Первые "в среднем превышают скорость в момент использования телефона на протяжении 8,23%", у вторых этот показатель составляет 7,07%.

В топ-10 также вошли Республика Северная Осетия - Алания (4,92%), Калининградская (4,76%), Волгоградская (3,88%), Белгородская области (3,81%), Алтайский (3,61%), Пермский (3,55%) и Приморский края (3,52%), а также Воронежская область (3,38%).

В числе самых законопослушных водителей оказались жители Татарстана и Омской области, которые, разговаривая по сотовому, проезжают в среднем лишь 1,5 км в день. Очевидно, что и скорость в этот момент они превышают реже остальных.

Своеобразный рекорд установил некий водитель на трассе М-11 в районе подмосковного города Солнечногорска. Он умудрился разговаривать по мобильному телефону в тот момент, когда его машина ехала со скоростью 205 км/ч. И еще две любопытные цифры. В среднем с телефоном в руках россияне проезжают 2,4 км в день, при этом нарушают скоростной режим в 2% случаев.