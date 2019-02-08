Названы сроки сооружения второго выхода со станции метро "Комсомольская"

Сооружение второго выхода со станции метро "Комсомольская"начнется не ранее, чем через год, сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Он объяснил это тем, что проект крайне сложный: для строительства выхода необходимо наклонным ходом пройти на глубину 50 метров к существующему тоннелю.

По словам заммэра, пересмотрено уже порядка 10 проектов для строительства второго выхода, однако устраивающего всех технологического решения не найдено.

"Думаю, что в течение полугода найдем техническое решение, каким образом этот второй выход построить, и сможем назвать конкретные сроки", - сказал заммэра. Пока же не ясно и где именно разместится второй выход - это будет зависеть от принятого технологического решения.

О том, что второй выход с "Комсомольской" необходимо построить, в Москве говорят с 2016 года. Потребность в нем и в самом деле большая, так как площадь Трех вокзалов, где находится "Комсомольская", - один из самых перегруженных транспортно-пересадочных узлов в городе. Но и сложностей с поиском места тоже много - вся территория к вокзалам плотно застроена.