В Домодедове самолет врезался в фонарь

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб. Инцидент произошел в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Ларису Марковец.

По данному факту проводится доследственная проверка. Причина аварии устанавливается. Информации о пострадавших нет.

Недавно в аэропорту Шереметьево самолет, прилетевший из Астаны в Москву, выкатился за пределы рулежной дорожки. Лайнер выехал за пределы полосы, когда выезжал после посадки на стоянку. На место аварии немедленно прибыли все специальные службы аэропорта.