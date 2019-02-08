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08.02.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Домодедове самолет врезался в фонарь

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб. Инцидент произошел в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Ларису Марковец.

В аэропорту Токио самолет съехал с рулежной дорожки из-за снега

По данному факту проводится доследственная проверка. Причина аварии устанавливается. Информации о пострадавших нет.

Недавно в аэропорту Шереметьево самолет, прилетевший из Астаны в Москву, выкатился за пределы рулежной дорожки. Лайнер выехал за пределы полосы, когда выезжал после посадки на стоянку. На место аварии немедленно прибыли все специальные службы аэропорта.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица Компании Авиация Аэропорт Домодедово ЦФО Москва
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