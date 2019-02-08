В Калуге названа причина возгорания машины, в которой погиб ребенок

Предположительной причиной возгорания автомобиля, в котором погиб шестилетний мальчик, стало замыкание электропроводки. Об этом "РГ" сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калужской области Лилия Мошкова.

- Согласно осмотру места происшествия, возгорание произошло в районе аккумулятора автомобиля, который находится под задним сидением - рассказала официальный представитель СК.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке. Но пока точно не установлено, в каком именно месте произошло замыкание. Это станет известно после проведения технической экспертизы.

Установлено, что ребенок находился один в машине около 50 минут. Автомобиль был припаркован практически рядом со входом в поликлинику, но родители ни разу за это время не вышли посмотреть за ребенком.

Напомним, ЧП произошло накануне около поликлиники на улице Болотникова. Родители оставили шестилетнего мальчика одного в запертом автомобиле, а сами ушли в медучреждение. Автомобиль загорелся, ребенок получил ожоги и отравление продуктами сгорания. Реанимационные мероприятия, которые пытались оказать медики в поликлинике, не помогли. Мальчика спасти не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ). В рамках расследования назначены экспертизы для установления причины смерти ребенка и возгорания автомобиля, уточнила Лилия Мошкова.