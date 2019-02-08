Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

В результате ДТП с вахтовым автобусом в Кемеровской области пострадали 18 сотрудников АО разрез "Распадский".

- Установлено, что в опрокинувшемся автобусе находилось не 22 человека, как сообщалось ранее, а 24 человека, - сообщила "РГ" представитель прокуратуры Кемеровской области Елена Тушкевич.

Все пострадавшие поступили в больницу Междуреченска. У них диагностированы многочисленные ушибы и переломы. В настоящее время большинство из них отправлены реанимацией в областной Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Пятеро шахтеров находятся в тяжелом состоянии.

Как стало известно, водитель автобуса остался жив.

Напомним, сегодня утром в городе Междуреченске служебный вахтовый автобус АО разрез "Распадский" упал в кювет с высоты 8 метров. Шесть шахтеров погибли на месте от полученных травм. Причины ДТП пока не озвучены. Возбуждено уголовное дело.