Штаны убежали на улицу: Россияне поддержали флешмоб #frozenpants

Россияне переживают сильнейшие зимние морозы с юмором и оптимизмом. В социальных сетях набирает популярность новая забава - флешмоб с застывшей на холоде одеждой.

Горожане выкладывают в интернете фотографии штанов, высушенных на морозе, с хештегом #frozenpants.

Изначально этот флешмоб зародился в США, где температура воздуха побила многолетние рекорды. Однако в Сибири, где на минувшей неделе столбики термометра упали до -40 и ниже, он оказался не менее актуален.

Сибиряки составляют из замороженной одежды целые композиции. Стоящие колом штаны гуляют по лесу, сидят на ступеньках, качаются на каруселях, переходят дорогу и даже водят хороводы. Создается ощущение, будто человек выпрыгнул из одежды прямо на улице.

Интернет-пользователи сопровождают снимки веселыми подписями:

- На улице очень холодно и мама не отпускает нас с Настей гулять, поэтому наши штаны пошли веселиться без нас.

- Ой, у нас штаны убежали на улицу и замерзли!

Эстафету подхватили и жители других регионов. Так, в Якутии одежда при -45 замерзла за пару минут и ее стало возможно порвать, как лист бумаги.

А в Екатеринбурге с помощью замороженного худи попытались призвать весеннее тепло.

Ранее сибиряки с удовольствием поучаствовали и в другом флешмобе - #дубакчеллендж, к которому подключилась вся страна. В сети публиковались фото и видео с застывающими на морозе брызгами кипятка. Участники акции повторяли эксперимент, когда горячая вода, нарушая первый закон термодинамики, за доли секунды превращается в ледяные кристаллы.