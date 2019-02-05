Брызги кипятка на морозе: Сибиряки запустили #дубакчеллендж

В Омской и Новосибирской областях, Кузбассе, на Алтае и ряде других регионов температура воздуха опустилась до -40 градусов и ниже. Однако настоящим сибирякам морозы не помеха. В социальных сетях набирает популярность флешмоб #дубакчеллендж, к которому подключилась вся страна.

Жители Сибири делятся фото и видео одной из популярных зимних забав - застывающими на морозе брызгами кипятка. Участники акции повторяют эксперимент, когда горячая вода, нарушая первый закон термодинамики, за доли секунды превращается в ледяные кристаллы. Моржи продолжают заплывы в проруби. А жители Томска по традиции делают в центре города массовые фото в купальниках. Впрочем, арктический холод добавил работы городским службам. Морозы становятся причиной аварий, пожаров и коммунальных катастроф.

Транспортный коллапс

В первую очередь экстремально низкие температуры повлияли на транспортное сообщение. Из-за морозов в Сибири отменяют междугородние рейсы, переносят авиарейсы и перекрывают трассы. Сегодня движение транспорта на своей территории ограничили в Республике Казахстан. Автодорога Астана - Петропавловск закрыта. В Алтайском крае из-за морозов действует штормовое предупреждение. Автомобилистам настоятельно рекомендуют не выезжать на загородные маршруты без серьезной необходимости.

Экипажи дорожных организаций, спасатели и военные, которые в эти дни круглосуточно патрулируют трассы, оказывают помощь в отогреве людей и машин, буксировке - в том числе с привлечением тяжелой техники. Основные причины чрезвычайных ситуаций - перемерзание топлива и топливной системы, двигателей и аккумуляторов, технические неисправности транспортных средств. В Омской области сельские пожарные спасли дальнобойщика, у которого сломалась фура близ деревни Гуляй-Поле Крутинского района. Они отогревали водителя и его спутницу в своей машине до прибытия представителей полиции и дорожного управления.

Городские службы такси резко взвинтили цены. Представители таксомоторных компаний объясняют это вынужденной мерой: автомобили не заводятся, и водители отказываются выходить на работу. Замерзающих на остановках горожан выручают проезжающие мимо автомобилисты. Пассажиров подвозят безвозмездно. Социальные сети заполнены сообщениями с предложениями помощи и благодарности.

Коммунальные проблемы

В связи с экстремально холодной погодой на территории Сибири регистрируются чрезвычайные ситуаций, связанные с нарушением работы коммунальных служб, авариями на системах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и газоснабжения.

Так, режим ЧС введен в городе Тара Омской области. На севере региона начались проблемы с газоснабжением. Отключение отопления грозит жителям сразу трех районов региона - Тарского, Знаменского и Тевризского. Из-за понижения температуры воздуха потребление газа абонентами значительно выросло.

- В настоящее время от газоснабжения отключают дома, где имеются резервные источники отопления, - сообщили "РГ" в ЕДДС Тарского района. - Проводится подворный обход. Жителям рекомендуют запастись углем и дровами. Если других источников отопления нет - необходимо слить воду из системы отопления и переехать в пункт временного размещения.

Однако жители Тары и других районов отказываются эвакуироваться и покидать свои дома, опасаясь мародерства. Сельчане запирают двери на замки, чтобы газовики не могли перекрыть им вентиль.

Морозы становятся причиной порывов изношенных коммунальных сетей. В Барнауле произошло две крупных аварии на теплотрассе и водопроводе. В Томской области село Турунтаево остается без централизованного водоснабжения.

Городская жизнь

В нескольких городах Сибири началась эпидемия ОРВИ и гриппа. В Алтайском крае на карантин закрыли уже 35 школ и 68 детских садов. В Томской области на карантине находятся почти 100 классов. В Кузбассе закрыты 263 школы. В Омской области эпидемии пока нет, но ученики младших и средних классов не посещают занятия. А при температуре от -35 градусов не ходить в школу могут и старшеклассники.

В медицинские учреждения ежедневно поступают десятки обмороженных горожан. В больницах готовы принимать на ночлег бездомных.

Особенно тяжело в морозы приходится животным. Во всех сибирских зоопарках подопечных перевели на усиленный режим питания. В вольерах животных, зимующих на улицах, дополнительно утеплены укрытия и домики. В Красноярске местные жители заметили свиристелей. Таежные птицы десятками слетаются к кормушкам во дворах и скверах в поисках еды. Зоозащитники призывают сибиряков кормить и защищать пернатых и уличных животных в морозы.

Впрочем, если верить синоптикам, то мерзнуть сибирякам осталось недолго. Морозы начнут отступать со следующей недели.