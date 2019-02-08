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08.02.2019 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео с места автокатастрофы с шахтерами в Кузбассе

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Следственный комитет опубликовал видео с места опрокидывания вахтового автобуса с шахтерами в Кузбассе.

В настоящее время на месте происшествия работают горноспасатели и специальная техника. Автобус, упавший в кювет с высоты 8 метров поднимают при помощи подъемника.

- В рамках расследования уголовного дела будет установлено, в исправном ли состоянии автобус был допущен к перевозке рабочих, соответствовало техническое оснащение транспорта погодным условиям, проходил ли водитель перед выходом на линию медицинское освидетельствование, соблюдены ли требования безопасности при перевозке людей, - сообщает СК РФ.

В Кузбассе из-за выброса метана погиб шахтер

Стало известно, что16 пострадавших шахтеров госпитализированы Междуреченскую городскую больницу в отделения травматологии и хирургии. Четверо из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Состояние остальных средней степени тяжести.

- Медицинская эвакуация пострадавших будет проводиться в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий, - сообщили  в Департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области. - В Междуреченск выехали 13 реанимационных бригад. Для оказания помощи пострадавшим также направлены психологи и специалисты бригады постоянной готовности центра медицины катастроф в составе нейрохирурга, травматолога, хирурга и реаниматолога.

- Семьям погибших и пострадавших в результате ДТП будет оказана материальная помощь, - рассказали "РГ" в Распадской угольной компании.

Напомним, сегодня около 08 часов 30 минут по местному времени в городе Междуреченске служебный вахтовый автобус на базе автомобиля "КамАЗ" упал с высоты. В автобусе находились ехавшие на работу 22 шахтера АО разрез "Распадский". Шесть из них погибли от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Причины ДТП пока неизвестны. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

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