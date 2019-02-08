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"Транснефть - Западная Сибирь" запустила третий этап программы развития школьного образования

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" приступило к реализации третьего этапа корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО "Транснефть". Финансирование, выделяемое предприятием на эти цели в 2019 году, составит порядка 139 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Цель программы - повышение качества школьного образования и интереса учеников к точным дисциплинам, развитие материально-технической базы и методик преподавания в сельских школах.

Корпоративная программа развития школьного образования ПАО "Транснефть" рассчитана на 2017 - 2019 годы. Пилотной площадкой реализации программы в 2017 году в АО "Транснефть - Западная Сибирь" стала МКОУ "Сокурская средняя общеобразовательная школа" Мошковского района Новосибирской области.

"Осенью 2018 года были открыты еще два кластера естественно-научных дисциплин в двух школах Москаленского района Омской области - МБОУ "Москаленский лицей" и Гимназия им. Горького А.М. Сейчас мы приступили к завершающему и самому масштабному этапу проекта", - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Западная Сибирь" Гульнара Паркина.

Подготовительная работа по реализации третьего этапа программы началась в 2018 году. Было выполнено обследование школ, составлена проектно-сметная документация. Совместно с администрациями муниципальных районов и руководителями образовательных учреждений разработан план мероприятий. В классах будет выполнен капитальный ремонт, заменены инженерно-технические коммуникации.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Кроме того, в школы планируется закупить современное мультимедийное, лабораторное и демонстрационное оборудование. Это позволяет расширить возможности образовательного процесса, увеличить долю практического и интерактивного компонента, повысить уровень подготовки школьников для сдачи ОГЭ и ЕГЭ по точным и естественным наукам. Классы будут оснащены модернизированной учебной мебелью, тематическими информационными стендами.

На сегодняшний день работы в рамках третьего этапа программы стартовали уже в восьми школах. Сдача объектов и проведение приемочных комиссий завершится до конца лета, школы будут открыты после ремонта к новому учебному году. Всего в 2019 году в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" программа будет реализована в 21 образовательном учреждении на территориях, где расположены производственные объекты предприятия.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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