В Кузбассе госпитализировали пострадавшего при аварии на шахте

Шахтер, получивший травмы в результате ЧП на шахте имени Тихова в Кемеровской области, доставлен в больницу.

- Горнорабочий очистного забоя травмирован, степень тяжести устанавливается, - сообщили "РГ" в прокуратуре Кемеровской области. - Для расследования обстоятельств и причин данного происшествия создана комиссия. Еще два шахтера находятся на амбулаторном лечении.

Кемеровская межрайонная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля.

Напомним, сегодня около 10 часов утра несчастный случай произошел на шахте в Беловском районе Кемеровской области. По предварительным данным в забое, где добывали уголь шахтеры, случился внезапный выброс метана и обвал породы. Погиб машинист горных выемочных машин.