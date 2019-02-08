В Кузбассе из-за выброса метана погиб шахтер

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП на шахте имени Тихова в Кемеровской области, в результате которого погиб рабочий.

Работа шахты в Беловском районе приостановлена. Все шахтеры выведены на поверхность.

- Угрозы жизни других шахтеров нет, - сообщил "РГ" губернатор региона Сергей Цивилев.- К сожалению, в Кузбассе сегодня произошли две трагедии. Труд шахтера - один из самых опасных в мире. Промышленная безопасность остается важнейшим вопросом отрасли, и мы всегда будем открыто обсуждать эту тему. Мы будем использовать все мировые достижения, чтобы предотвратить такие случаи. Наша задача - преодолеть минусы, которые принесла отрасли приватизация в 1990-х, и в стране не осталось государственных угледобывающих предприятий.

По предварительным данным, в шахте произошел выброс метана и обвал породы. Четверо горнорабочих оказались под завалами. Троих из них удалось спасти.

- Авария произошла в забое, где добывали уголь четверо шахтеров, - рассказал "РГ" представитель Промышленно-металлургического холдинга Виталий Малый. - Один из них погиб под завалом, еще один был травмирован. Их семьям в обязательном порядке будет оказана помощь. Двое других рабочих не пострадали. В момент ЧП в шахте находилось 146 человек, они эвакуированы. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Прогнозов по возобновлению деятельности шахты у нас пока нет.