Дочь Сергея Юрского назвала причину смерти отца

Причиной смерти народного Сергея Юрского стала остановка сердца, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на дочь артиста Дарью.

Также отмечается, что в последнее время Сергей Юрский серьезно болел. В конце года он был госпитализирован в одну из московских больниц.

Напомним, Сергей Юрский скончался 8 февраля на 84-м году жизни. Прощание с артистом пройдет в ближайшие дни в Театре имени Моссовета.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. Здесь же он сыграл свои первые роли, в 1978 году он переехал в Москву, стал играть в спектаклях Театра имени Моссовета.

Кинолюбители знают Сергея Юрского по ярким ролям в фильмах "Республика ШКИД", "Человек ниоткуда", "Золотой теленок", "Любовь и голуби".